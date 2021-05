Boom delle ville in collina, ma occhio alle brutte sorprese

Cambiano le abitudini, cambia il modo di intendere lo spazio urbano. C’entra la pandemia, che ci ha insegnato a vivere isolati, ma c’entra anche un normale avvicinamento nelle tendenze legate agli stili di vila. Contrordine: la città non va più di moda, meglio ritirarsi in campagna. O meglio ancora in collina, se si abita dalle parti della Mole.

È così che si spiega il rilancio del mercato immobiliare legato a uno dei simboli torinesi per eccellenza, le ville in collina un tempo abitate esclusivamente dall’aristocrazia industriale e dai calciatori, che ora attirano anche un tipo di compratori diverso.

Una clientela più alla buona, a volte nemmeno ricca, grazie alla formula del frazionamento: la villa si trasforma in condominio, viene suddivisa e il prezzo diventa abbordabile, anche per chi non ha milioni di euro da spendere. Pare siano ben quaranta le ville finite in vendita recentemente, dall’ex villa Geisser, un tempo abitata dalle famiglie Cinzano e Nasi, a villa Moglia, acquistata da un noto imprenditore americano.

E mentre nei listini delle agenzie fioccano occasioni, molto diverso è il caso di villa Ramondetti, recentemente finita all’asta. Un tempo simbolo di eleganza sabauda, la magione finì sotto sequestro diversi anni fa, dopo un imponente restauro. Peccato che negli anni trascorsi sotto la custodia giudiziaria la villa sia stata lasciata completamente all’abbandono e sia oggi ridotta a un rudere dove vandali e ladri hanno portato via tutto quello che c’era, inclusi i sanitari. Per non parlare del soffitto, anch’esso asportato pezzo per pezzo: come sia stato possibile, senza nessuno che se ne sia accorto, è un mistero.

E non è finita: alla base di asta fissata a 3,5 milioni di euro, i potenziali nuovi inquilini dovranno sommare il costo per l’abbattimento di un abuso edilizio scoperto di recente, un tunnel che collega il garage alla casa principale, che il nuovo proprietario sarà chiamato a eliminare a sue spese.

Per fortuna che la collina torinese offre anche altro.