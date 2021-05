Quest'anno le vostre vacanze cadono in autunno? Andate allora in Canada a scoprire i suoi colori autunnali e magari, l'estate indiana

Se state programmando un viaggio in Canada, il periodo che vada metà settembre a fine ottobre è il momento perfetto per godersi lo spettacolo della natura adornata di mille colori. Se prolungate le vostre vacanze, potreste avere la possibilità di vivere anche la famosa “estate indiana”.

Per prepararvi al vostro viaggio in Canada, ricordatevi però di fare per tempo la domanda di visto ETA per il Canada. L'ETA è un'autorizzazione di viaggio elettronica richiesta dai viaggiatori che desiderano recarsi in Canada per turismo, transito o affari, per un periodo inferiore a sei mesi. Il viaggio vi riserverà paesaggi mozzafiato, scoperte insolite e piacere per tutti i sensi! Però fate attenzione a non confondere l'autunno canadese con l'estate indiana, infatti, nonostante le credenze diffuse, l'estate indiana canadese non significa colori autunnali! Si tratta di un fenomeno meteorologico nordamericano caratterizzato da un periodo di caldo dopo i primi freddi. Di solito si manifesta tra fine ottobre ed i primi di novembre e dura circa 3 giorni con temperature superiori alla media stagionale.

I colori dell'autunno che vestono gli alberi di arancio, marrone e rosso, compaiono invece da metà settembre a fine ottobre e sono al loro apice per dieci giorni. Ecco due luoghi da vedere assolutamente durante il vostro soggiorno autunnale in Canada. Tra le tante mete da visitare, la Nuova Scozia, ospita il famoso Cape Breton Highlands National Park, che vi offrirà uno dei panorami autunnali più belli del Paese. Le montagne e le foreste colorate incontrano l'Atlantico per un connubio unico di elementi che offre paesaggi sontuosi.

Contro ogni previsione, anche le città hanno splendidi paesaggi da offrire durante l'autunno in Canada! A Montreal ad esempio, durante la stagione autunnale potrete fare una passeggiata al Mount Royal Park per ammirare i suoi alberi ricoperti dei colori più belli. Questa piccola montagna offre una vista panoramica sulla città ed i suoi dintorni.