Ripresa dopo la pandemia: per il 2021 le imprese piemontesi volgono lo sguardo oltre la Manica

Si rivolge alle pmi del Nord Ovest e della Sardegna la nuova tappa dello Smart International Tour, il progetto di Intesa Sanpaolo dedicato all’internazionalizzazione delle pmi in collaborazione con Monitor Deloitte, la divisione di consulenza strategica di Deloitte, leader mondiale nel settore dei servizi professionali alle imprese.





Focus su un 2021 di ripresa

In particolare, l'attenzione in questo momento si concentra sui rapporti commerciali e sulle opportunità legate al Regno Unito. Secondo un’analisi condotta da Monitor Deloitte sull’andamento economico di alcuni Paesi focus, infatti, dopo la recessione che ha caratterizzato il 2020, nel 2021 è attesa una ripresa sulla spinta sia dei consumi nazionali che degli scambi commerciali. In particolare, ci si aspetta una forte accelerazione degli scambi internazionali per tutti i paesi mondiali, con un +7,5% nelle economie avanzate e un +9,2% nelle economie in via di sviluppo. Per il Regno Unito, i dati mostrano una ripresa generale del paese: il recovery index, l’indicatore di sintesi dell’andamento economico e dei consumi, sul finire del 2022 dovrebbe tornare quasi ai livelli pre-crisi. Restano saldi i rapporti commerciali e di investimento con l’Italia, che destina al Regno Unito il 5% del proprio export. Il Paese è inoltre un’importante piazza per gli investimenti diretti italiani, con oltre 1.700 società che fanno capo ad aziende italiane, principalmente nel settore del commercio, ICT, comunicazioni e manifatturiero.





L'incognita della Brexit

Le imprese dovranno però conoscere e affrontare alcuni cambiamenti legati all’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, come l’aumento delle procedure doganali e le future misure a tutela della proprietà intellettuale. Per contro, il Governo ha annunciato la creazione di nuovi free ports in low-tax zones. La fiducia dei consumatori inglesi è in progressiva, anche se ancora bassa ripresa. Del resto, il paese è stato tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria, sia in termini di contagi (6,5% sul totale popolazione) che di decessi (2,9%), e le ultime restrizioni alla socialità non cadranno prima del 21 giugno.