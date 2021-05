A Cherasco arriva la mostra di Marino Galizio “Somniabunt (…sogni, ricordi, riflessioni)"

Marinofelixg sarà in mostra nella Chiesa di San Gregorio di Cherasco con la sua “Somniabunt (…sogni, ricordi, riflessioni) dal 29 maggio al 27 giugno 2021.



MarinofelixG è lo pseudonimo di Marino Felice Galizio, pittore. Dopo gli studi artistici si è occupato di attività di tipo progettuale come designer d’arredamento ed architettura d’interni. Ha lavorato nel settore della grafica pubblicitaria attraverso lo studio del marchio e la cartellonistica. Ha eseguito ritratti, caricature, vignette e fumetti. Ha collaborato alla realizzazione di scenografie per spettacoli teatrali; progettazione ed esecuzione di carri allegorici, murales e dipinti murali per cappelle e piloni votivi; e, non per ultimo, esecuzioni pittoriche su tela o masonite di paesaggi, figura e ritratti ad olio ed acrilico.



Dal 2005 alterna esposizioni in collettive con mostre personali, dove condensa il percorso artistico di circa vent’ anni di pittura, sempre in continua e perenne evoluzione.



«Nelle sue opere – dice la critica d’arte Cinzia Tesio - il soggetto è circondato da forme essenziali in cui le campiture di colore imprimono sentimenti ben precisi: le sfumature terrose, quelle blu e i pochi richiami alla natura sono riconducibili ai pochi stati d’animo liberi da sovrastrutture fatte di “ma”, “però”, ossia le emozioni libere e vere. Il cuore dell’opera è, invece, caratterizzata da una pittura ben articolata in cui la figura umana emerge attraverso una tensione narrativa e una notevole attenzione psicologica… Le tele puntano diritto ai veri sentimenti dei soggetti raffigurati; è uno sguardo attento il suo, che penetra silenziosamente l’incurante consuetudine dei volti. L’artista di Paesana vuole cantare la poesia del quotidiano, fatta di parole che non indugiano negli effetti ma mirano al cuore».



«Dopo la mostra a Palazzo Salmatoris, iniziata a fine aprile, e il mercato dell’antiquariato, svolto a inizio maggio, ora si apre la mostra di Galizio nella Chiesa di San Gregorio e pensiamo a una ripartenza con tutte le precauzioni necessarie anti contagio. – dice il vicensindaco Claudio Bogetti – Cherasco vuole tornare più forte di prima ad avere un ruolo importante nell’ambito del turismo culturale, artistico ed enogastronomico».



La mostra sarà visitabile nella di San Gregorio con i seguenti orari: sabato dalle ore 15 alle 19, domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero. Per info e prenotazioni: 0172 427050 oppure 3487724373.