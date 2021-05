Saluzzo, il teatro Magda Olivero riapre "in presenza" a giugno con la nuova stagione

Riparte la programmazione “in presenza” del teatro Magda Olivero con la nuova stagione teatrale organizzata dal Comune di Saluzzo e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo.

Sei spettacoli, i primi a partire dal 5 giugno all’aperto nell’Arena della Fondazione Bertoni ( cortile d'onore della ex Musso) in piazza Montebello, i successivi sul palcoscenico del Teatro civico in via palazzo di città, dove la programmazione sarà ospitata in caso di mal tempo.

Sarà possibile, come lo scorso anno, in cui si è registrato il tutto esaurito, sottoscrivere un abbonamento: 90 euro per la rassegna, ma anche scegliere singoli spettacoli che avranno il costo di 18 euro, ad eccezione di «Segnale d’allarme | La mia battaglia in VR» e dello spettacolo fuori stagione, che saranno di 12 euro. Le prenotazioni si potranno fare alla mail prenotazioni@cinemateatromagdaolivero.it oppure presso il teatro nelle giornate di venerdì 21 e 28 maggio e 4 giugno dalle 16 alle 19.

"Grazie a questa rinnovata collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo - dichiara Attilia Gullino, assessore alla Cultura del Comune di Saluzzo - a giugno riprende il teatro in presenza, che speriamo possa incontrare il favore e l’entusiasmo dei cittadini, come già avvenuto nel 2019, in “era pre-covid”. Credo che poter inaugurare finalmente una stagione di spettacoli in presenza sia un segnale forte per la nostra città, che crede e ha continuato a credere nel ruolo centrale della cultura in ogni sua forma e che ha saputo organizzarsi in questi tempi difficili, facendo rete e creando nuove collaborazioni, al fine di poter garantire una valida offerta culturale ai cittadini".

La seconda parte della stagione invece farà rialzare il sipario del Cinema Teatro Magda Olivero e si concluderà in autunno. Una stagione ricca, coinvolgente, multidisciplinare, viene presentatae che ha l’obiettivo di riavvicinare il pubblico al teatro e di porre nuovamente la cultura al centro dell’attenzione del saluzzese.

“La Fondazione Piemonte dal Vivo, che insieme al comune di Saluzzo ha lavorato alla programmazione della nuova stagione, auspica che la ripresa in presenza dello spettacolo dal vivo possa essere per tutti i cittadini una iniezione di fiducia oltre che l’inizio di una ripartenza economica e culturale. Ci auguriamo che il cartellone in programma sappia entusiasmare il pubblico che ha dovuto pazientemente sopportare l’assenza di spettacoli dal vivo in questo ultimo anno. Ripartiamo nel massimo rispetto delle norme imposte dall’emergenza sanitaria ancora in corso e torniamo a parlare di teatro e di quanto bene possa portare a tutta la comunità che lo abita" afferma Matteo Negrin direttore di Piemonte dal Vivo.

Ad inaugurare la stagione è il monologo di Moni Ovadia, con una lettura musicale dell’enciclica di Papa Francesco, che è anche una denuncia dell’attuale crisi ecologica e della necessità di un mutamento del nostro atteggiamento.

Con lo spettacolo «Un ladro in casa» interpretato da Stefano Masciarelli, Fabrizio Coniglio e Bebo Storti, subentrerà, all’interno di una commedia amara, la presa di consapevolezza dell’avanzamento sfrenato del demone del profitto senza etica.

Con “Anima Smarrita” si assisterà allo spettacolo di Alessio Boni e Marcello Prayer che ha come fulcro d’interesse l’amore verso la Visione dantesca, tra la lettura di alcuni suoi versi e le a testimonianze audio di poeti del novecento italiano.

Seguirà lo spettacolo musicale Maqroll, Gabbiere con Federico Sirianni, pluripremiato cantautore genovese.

Poi l'ultima parte della stagione al Cinema Teatro Magda Olivero: Elio Germano in Segnale d'Allarme, un’opera in realtà virtuale, in cui lo spettatore verrà immerso in uno spettacolo disturbante, pensato per scuotere le coscienze.

Con la consulenza scientifica di Stefania Belmondo, verrà poi portata in scena l'opera teatrale “First Love” tra sci di fondo e danza, sulla forza delle passioni. A coronare la rassegna, dal Teatro Stabile del Veneto, sarà «La bisbetica domata», rivisitato e ambientato negli anni ‘90, con l’adattamento di Andrea Pennacchi. Una critica, uno spartiacque tra «come eravamo» e come siamo ora, tra crisi di identità, patriarcato e una società che non funziona.

Per informazioni dettagliate visitare il sito internet www.cinemateatromagdaolivero.it

CALENDARIO SPETTACOLI:

Sabato 5 giugno ore 21 Saluzzo - Ex Caserma Mario Musso - Arena Fab Piazza Montebello 1 LAUDATO SI' Moni Ovadia legge e commenta l'enciclica di Papa Francesco Di e con Moni Ovadia Corvino Produzioni.

Sabato 26 giugno ore 21 Saluzzo - Ex Caserma Mario Musso - Arena Fab Piazza Montebello UN LADRO IN CASA scritto da Fabrizio Coniglio diretto e interpretato da Stefano Masciarelli, Fabrizio Coniglio, Bebo Storti Tangram Teatro Torino.

Sabato 3 luglio ore 21 Saluzzo - Ex Caserma Mario Musso - Arena Fab Piazza Montebello ANIMA SMARRITA Concertato a due su Dante Alighieri Riflessi, disvelamenti e apparizioni a servizio della parola di Dante. di e con Alessio Boni e Marcello Prayer Per il VII centenario dalla morte di Dante AidaStudio Produzioni

Mercoledì 1 settembre ore 21 Saluzzo - Ex Caserma Mario Musso - Arena Fab Piazza Montebello MAQROLL, GABBIERE con Federico Sirianni, Raffaele Rebaudengo e Filippo FiloQ Quaglia regia di Sergio Maifredi produzione Teatro Pubblico Ligure in collaborazione con "Occit'amo Festival" (fuori abbonamento).

Sabato 18 settembre ore 17 e ore 21 Saluzzo – Cinema Teatro Magda Olivero SEGNALE D'ALLARME | La mia battaglia VR regia Elio Germano e Omar Rashid tratto dallo spettacolo teatrale La mia battaglia, diretto e interpretato da Elio Germano scritto da Elio Germano e Chiara Lagani produzione Gold e Infinito, Riccione Teatro.

Venerdì 1 Ottobre ore 21 Saluzzo – Cinema Teatro Magda Olivero FIRST LOVE un progetto di e con Marco D’Agostin consulenza scientifica Stefania Belmondo e Tommaso Custodero consulenza drammaturgica Chiara Bersani VAN 2018 co-produzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale/Torinodanza festival e Espace Malraux – scène nationale de Chambéry et de la Savoie.

Venerdì 15 ottobre ore 21 Saluzzo – Cinema Teatro Magda Olivero LA BISBETICA DOMATA di William Shakespeare adattamento di Andrea Pennacchi con Anna Tringali, Giacomo Rossetto, Massimiliano Mastroeni regia di Silvia Paoli Teatro Bresci/ Teatro Stabile del Veneto.