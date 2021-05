Mondovì: via al centro diurno riabilitativo dell'ospedale il servizio di trasporto e assistenza giovani e adolescenti

È stata siglata nei giorni scorsi una nuova convenzione fra Comitato CRI di Mondovì, il Centro diurno riabilitativo “L’Approdo” di Dogliani e l’Asl Cn 1, che prevede l’attuazione del progetto che ne porta il nome, per azioni di supporto e di trasporto svolte dai Volontari, dai giovani e da quanti svolgono il Servizio Civile presso la Croce Rossa di Mondovì. Il servizio è a favore dei giovani che frequentano il Centro Diurno Socio Riabilitativo per giovani e adolescenti L’Approdo di Dogliani e che così possono svolgere le attività/colloqui ambulatoriali presso il dipartimento Materno Infantile, struttura di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale di Mondovì, ma ne sono impossibilitati a causa della mancanza di un trasporto, sia per difficoltà familiari sia per la scarsità di mezzi pubblici che coprono la tratta.