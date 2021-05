Ragazzi di Borgo realizzano murale nel cortile esterno della scuola media (FOTO)

Lavori artistici in corso nel cortile esterno della scuola media di Borgo San Dalmazzo.

22 ragazzi e bambini, coordinati dall'artista Monica Sepe, stanno realizzando un murale sul tema del diritto allo sport e del diritto al gioco. Un lavoro alto 2 metri e lungo 4, a colori acrilici.

Hanno iniziato lunedì 17 maggio e si ritrovano tutti i pomeriggi divisi in gruppi nel rispetto delle normative anti-Covid.

“Stiamo respirando un pezzetto di normalità – racconta con entusiasmo l'artista borgarina Monica Sepe -. Ci sono 11 ragazze di seconda media che sono state segnalate dalla professoressa di 'Arte e immagine' Paola Cavagna e 11 allievi del mio corso di disegno che vanno dalla 4^ elementare fino alla terza media”.

La proposta è partita dalla dirigente dell'istituto comprensivo “Grandis” Luciana Ortu, nell'ambito del progetto “Noi e gli altri”.

“Ispirandoci al concetto che 'tutti hanno diritto allo sport per sfogarsi, divertirsi, mantenersi in forma, interagire e farsi nuovi amici', abbiamo realizzato un bozzetto che tenesse conto anche del tema integrazione e disabilità – spiega Sepe -. Abbiamo creato una scenetta con diversi soggetti che praticano sport. C'è anche una pattinatrice che cade e che si rialza grazie all'aiuto di un calciatore. Un modo per veicolare un messaggio contro il bullismo e per far capire che nella vita può capitare di cadere, ma se c'è chi ci tende la mano, è più facile rialzarsi. Il fondale è astratto con tante onde colorate che esprimono energia positiva”.

Il murale sarà completato entro la fine della prossima settimana.