La Regione Piemonte abbraccia AIDO

"Dopo 33 anni d'impegno associativo non posso che essere molto soddisfatto di quello che ritengo l'accordo progettuale di maggior valenza ed utilità sociale a supporto della sofferenza dei 8382 malati in lista d'attesa per un trapianto" - dice visibilmente soddisfatto il Presidente AIDO Piemonte Valter Mione che aggiunge - "Un accordo che porterà a promuovere una campagna di sensibilizzazione al "dono" sull'intero territorio regionale per un percorso utile a preservare la vita grazie ad informazione, cultura ed adesione ad un gesto generoso, d'amore verso gli altri".