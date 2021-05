Non ci saranno playout in Serie D ma due retrocessioni dirette: in Eccellenza andranno le ultime due classificate di ogni girone. Lo ha comunicato ufficialmente la Figc attraverso il comunicato N. 248\A.

Ottima notizia per Saluzzo e Fossano, invischiate nella zona più calda. In questo momento le due squadre cuneesi sarebbero salve.

In allegato il comunicato ufficiale