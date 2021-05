Fossano Calcio e Scuola Portieri C.A.P. organizzano due settimane di camp estivo

Saranno due le settimane di Camp di specializzazione calcistica e divertimento per ragazzi e ragazze, organizzate dal Fossano Calcio in collaborazione con la Scuola Portieri C.A.P. di Enrico Vaudagna.

La prima dal 28 giugno al 2 luglio e la seconda dal 12 al 16 luglio con orario giornaliero dalle 8,00 alle 17,30.

Tanti i servizi offerti inclusi nella quota settimanale di 160€: maglietta camp pulita ed igienizzata ogni giorno + maglietta relax, 1 ingresso in piscina, servizio compiti (a richiesta), pranzo presso struttura convenzionata, colazione e merenda con prodotti Balocco e acqua, animazione e giochi, copertura assicurativa, tessera A.C.L.I. con validità annuale e attestato di partecipazione finale il tutto nel rispetto assoluto del Nuovo Protocollo Anti Covid-19 della FIGC.

Il Camp si articolerà in una sessione mattutina di allenamento e di perfezionamento della tecnica calcistica ed una pomeridiana dedicata a tornei e partite sotto l'attenta supervisione dei tecnici responsabili: Sergio Boscarino allenatore UEFA-B con esperienza pluriennale nei professionisti, Mirco Vinai allenatore UEFA-B con Laurea in Scienze Motorie ed Elisa Chiaramello allenatore UEFA-C laureanda in Scienze Motorie.

Ogni mattina ci sarà una sessione di allenamento dedicata ai Portieri sotto l'attenta e meticolosa guida di Enrico Vaudagna Allenatore dei Portieri UEFA-PRO unico in provincia di Cuneo.

Il Camp è dedicato a chiunque pratichi o abbia intenzione di iniziare a praticare il gioco del calcio in un ambiente protetto e professionale ed in particolar modo per i ragazzi nati dal 2015 al 2007 e per le ragazze dal 2015 al 2004.

Sconti speciali per chi si iscrive alle 2 settimane e ai fratelli e sorelle. Maggiori info sulla locandina dell'evento (in allegato).