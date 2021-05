Volley femminile - Bosca S.Bernardo Cuneo, tre neobiancorosse attese da prestigiose sfide con la maglia della Nazionale

SQUARCINI E JASPER IN VNL La Volleyball Nations League, in programma nella bolla di Rimini dal 25 maggio al 25 giugno, vedrà protagoniste anche due neobiancorosse, la centrale Federica Squarcini, al debutto assoluto con la maglia della Nazionale e nella manifestazione e la schiacciatrice olandese Marrit Jasper.

Martedì 25 l’Italia, allenata dal tecnico bolognese Giulio Bregoli, esordirà contro la Polonia alle ore 19, mentre l’Olanda del neo ct Avital Selinger affronterà il Belgio, già sfidato due volte in amichevole nelle scorse settimane, alle ore 10. Italia e Olanda si troveranno di fronte domenica 13 giugno alle ore 13.30. Tutte le Nazionali partecipanti alla competizione (Belgio, Brasile, Canada, Cina, Repubblica Dominicana, Germania, Italia, Giappone, Corea del Sud, Olanda, Polonia, Russia, Serbia, Thailandia, Turchia, USA) disputeranno quindici partite, al termine delle quali verrà stilata la classifica generale. Le prime quattro classificate accederanno alla Final Four, con semifinali e finali in calendario il 24 e il 25 giugno.

ITALIA Ilaria Battistoni, Sara Bonifacio, Francesca Bosio, Sofia D'Odorico, Chiara De Bortoli, Eleonora Fersino, Eleonora Furlan, Anastasia Guerra, Marina Lubian, Alessia Mazzaro, Giulia Melli, Camilla Mingardi, Sylvia Nwakalor, Loveth Omoruyi, Federica Squarcini, Rachele Morello e Rebecca Piva (entrambe dal 5 giugno). Allenatore Giulio Bregoli, viceallenatore Matteo Bertini

OLANDA Sarah Van Aalen, Britt Bongaerts, Celeste Plak, Elles Dambrink, Iris Scholten, Juliet Lohuis, Demi Korevaar, Indy Baijens, Eline Timmerman, Laura De Zwart, Fleur Savelkoel, Anne Buijs, Marrit Jasper, Nika Daalderop, Annick Meijers, Kirsten Knip, Myrthe Schoot, Hester Jasper. Allenatore Avital Selinger, viceallenatori Francien Huurman e Erik Reitsma

COME SEGUIRE LA COMPETIZIONE Sarà il Network La7 (La7, La7d e La7.it) a trasmettere la VNL in Italia con il commento tecnico di Maurizia Cacciatori e Paolo Pellacani; il dettaglio delle partite trasmesse sarà disponibile a breve su https://www.la7.it/vnl. Tutti i match della VNL maschile e femminile sono visibili in diretta e on demand su https://www.volleyballworld.tv/ acquistando l’All Access Pass (€ 19.99).

GICQUEL IN GOLDEN LEAGUE Il nuovo opposto della Bosca S.Bernardo Cuneo Lucille Gicquel ha già centrato il primo obiettivo stagionale con la maglia delle Bleues: la qualificazione ai Campionati Europei in programma a Belgrado, Plovdiv, Zara e Cluj-Napoca dal 18 agosto al 4 settembre è infatti arrivata grazie al primo posto nel gruppo E davanti a Ungheria, Israele e Danimarca. Gicquel, protagonista nelle gare di andata disputatesi a Belfort, non ha partecipato alle gare di ritorno a Budapest a causa di un problema agli addominali. La Francia di coach Emile Rousseaux è attesa dalla Golden League, dove nel gruppo A affronterà Azerbaijan, Spagna e Romania. Debutto venerdì 28 a Cluj-Napoca (Romania) contro le padrone di casa dell’ex cuneese Adelina Ungureanu alle ore 18; sabato 29 alle ore 21 le transalpine sfideranno quindi la Spagna di un’altra ex biancorossa, Maria Segura, e domenica 30 giocheranno contro l’Azerbaijan sempre alle ore 21. Le gare di ritorno, per le quali Gicquel dovrebbe essere pienamente recuperata, sono in programma dal 4 al 6 giugno a Harnes (Francia).