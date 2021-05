Ecco la nuova “supercar” dei Carabinieri: Alfa Romeo Giulia 2.0 turbo 200 CV (Foto)

Alfa Romeo e Arma dei Carabinieri scrivono insieme un nuovo capitolo sull’impegno al servizio della legge.

Molte di queste vetture sono esposte presso il Museo Alfa Romeo di Arese, nella sezione “Alfa Romeo in Divisa” realizzata in collaborazione con l’Arma e inaugurata il in occasione del 110° compleanno del brand automobilistico. In esposizione permanente 6 modelli di Alfa Romeo, ospitati in un ambiente caratterizzato dal colore rosso, simbolo dell’Alfa Romeo e dal blu delle luci di emergenza delle sirene. Proprio da questa collezione proviene la Giulia immortalata accanto alla Giulia appena arruolata.