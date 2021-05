Cuneo-Nizza, Martinetti e Serritella (M5S): "La Regione investa risorse adeguate in vista dei tre importanti anniversari"

Nel 2021 ricorrono i 130 anni dall’inaugurazione della stazione di Limone Piemonte, punto di riferimento per il turismo invernale ed estivo della Provincia di Cuneo; inoltre sempre nel 2021 ricorre l'anno europeo delle ferrovie.

Per questi motivi abbiamo presentato in Consiglio regionale un ordine del giorno che impegna la Giunta a sviluppare un programma di attività celebrative della linea, anche attraverso l’ammodernamento e il potenziamento della stessa, coinvolgendo la struttura di missione del Ministero per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché la Fondazione FS Italiane, RFI S.p.A., SNCF, lo stato Francese, le associazioni e comitati promotori.