Il saviglianese Graziano Giacosa confermato presidente regionale della Federazione dell’impresa agricola familiare di Confagricoltura

Graziano Giacosa, imprenditore agricolo di Savigliano, titolare di un’azienda frutticola a indirizzo biologico, è stato confermato presidente della Federazione dell’impresa agricola familiare di Confagricoltura Piemonte per il prossimo triennio. L’elezione è avvenuta ieri, nella riunione on-line dei presidenti provinciali dell’organizzazione che rappresenta oltre 9.000 imprese agricole familiari su un totale di 12.000 imprese aderenti a Confagricoltura in Piemonte. Giacosa, 51 anni, consigliere di Confagricoltura Cuneo, è anche vice presidente del Consorzio di difesa dalle avversità atmosferiche della provincia di Cuneo.

“Ringrazio anzitutto i presidenti provinciali delle Unioni per avermi confermato la loro fiducia – ha dichiarato Graziano Giacosa -; le imprese familiari in agricoltura rappresentano l’80% delle aziende attive, ricoprendo un ruolo importante non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto l’aspetto sociale, per via del ricco bagaglio di tradizione e competenze che tramandano di generazione in generazione. A tutte loro guarda la Federazione che sono chiamato a condurre e per cui mi impegnerò a portare avanti, a tutti i livelli, le istanze delle imprese agricole familiari piemontesi”.