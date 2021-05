Castelletto Stura: abbandonati sette cuccioli di cane in frazione Riforano

Sette cuccioli di cane, chiusi in una gabbia troppo stretta e lasciati sotto il sole: è successo oggi (venerdì 21 maggio) a Riforano, frazione di Castelletto Stura.

A darne notizia la pagina Facebook ufficiale del Comune, con un appello per l'adozione che potrà avvenire tra circa 10 giorni: i cuccioli sono stati presi in carico da Tenuta La Torre di via Trucchi a Castelletto Stura e si trovano in quarantena veterinaria (per informazioni, si può contattare Luisa Brignone al 3284592031),

La Polizia locale e il sindaco stanno facendo tutto il possibile, in queste ore, per cercare di rintracciare i responsabili.