Costituito il gruppo dell’Associazione INSIEME di Savigliano

Un nutrito gruppo di concittadini e non, con le precauzioni dettate dalle norme Covid, si è ritrovato lunedì sera, 10 maggio, nel salone della Società di Mutuo Soccorso, dando vita al gruppo saviglianese dell’Associazione Insieme.

L’Associazione Insieme opera da molti anni nella realtà cuneese; il sodalizio metterà a disposizione la propria esperienza e professionalità per organizzare gli incontri saviglianesi.

Durante la serata è stato nominato come coordinatore Francesco Villois. "L’obiettivo – dichiara Villois – è quello di creare, attraverso una serie di incontri in cui si dibatteranno vari temi di attualità politico-culturale, con particolare attenzione alla nostra città e territorio circostante, un movimento d’opinione in grado di prendere delle posizioni ed eventualmente identificare delle individualità in grado di gestire le istituzioni cittadine. Al più presto annunceremo il programma ed i temi che verranno trattati, purtroppo i vincoli della pandemia non consentono ancora di fissare delle date per degli incontri in presenza".

Le parole di Marcello Cavallo, Presidente di Insieme: "Esprimo la mia soddisfazione per la costituzione a Savigliano di un nuovo gruppo locale di Insieme che contribuisce a sviluppare ulteriormente la presenza territoriale dell’Associazione. I nostri obiettivi – prosegue Cavallo – sono quelli di concorrere, come abbiamo fatto dando un supporto alla concretizzazione del Piano Strategico della Provincia di Cuneo ed alla stesura del Piano Provinciale delle iniziative inserite nel Recovery Plan, allo sviluppo economico, sociale, culturale dei nostri territori. Non di meno siamo attenti e pro attivi nel contribuire concretamente a creare una nuova classe dirigente della nostra provincia. Sono oltre cinquanta i nostri “under 40” impegnati costantemente nel proporre e promuovere iniziative interne ed esterne all’Associazione. Il nostro “Pianeta” dei più giovani è operativo in un percorso formativo condiviso dagli stessi partecipanti, che ha come proposito quello di far crescere le loro competenze e renderli consapevoli delle loro capacità per metterle al servizio delle nostre comunità".