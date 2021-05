Cuneo: installate sei nuove colonnine per auto e motocicli elettrici in città

Dopo quella installata in Piazza Torino, saranno operative ed utilizzabili da sabato 22 maggio altre sei colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Le sei colonnine sono tutte dislocate in città e più precisamente in via Bonelli, Piazza della Costituzione, Piazza Europa, Parcheggio Ex Eliporto, via Luigi Gallo angolo corso Dante e Viale degli Angeli angolo Via Emanuele Filiberto.