E’ ora di mettersi in forma: nutrizionista e personal trainer ti aspettano nel loro studio

La dottoressa Carlotta Viganò, laureata in scienze motorie e scienze della nutrizione umana, iscritta all’ordine dei biologi, unisce in un’unica figura passione competenza e professionalità al servizio del cliente

Da lunedì 24 maggio si potrà usufruire del servizio di personal training nel suo studio attrezzato insieme al marito Andrea, trainer e agonista nell’ambito fitness.

Uno studio privato in grado di accompagnarti alla ricerca della forma perduta grazie alla consulenza nutrizionale della dottoressa e agli allenamenti individuali prenotabili direttamente in studio sotto la sua diretta supervisione e in piena sicurezza e riservatezza

Lo studio mette a disposizione della propria clientela:

· Una sala attrezzi rinnovata con macchinari all’avanguardia in grado di soddisfare ogni esigenza

· Trainer con esperienza e formazione universitaria per seguirti personalmente, con cura e meticolosità nella scelta ed esecuzione degli esercizi per aiutarti a raggiungere la tua miglior condizione possibile

· Una nutrizionista abilitata iscritta all’Ordine dei Biologi per aiutarti sul piano alimentare

· Una visita dello stato nutrizionale e forma del paziente eseguito tramite bioimpedenziometria, dalla quale la dottoressa partirà per poter stilare un piano alimentare a seconda della necessità del soggetto

· Un ambiente riservato e familiare con sala attrezzi totalmente a disposizione del cliente per l’ora prenotata

· Pacchetti di lezioni estremamente flessibili e adattabili ad ogni esigenza.

Non serve sprecare altro tempo! Personal trainer e nutrizionista ti aspettano per creare il percorso adatto a te e aiutarti a raggiungere la forma che hai sempre desiderato e che porti a risultati concreti difficili da raggiungere se gestiti da soli.

Lo studio di Carlotta Viganò, Personal trainer, si trova a Cuneo, in via Bisalta 29 (frazione Borgo San Giuseppe).

Per maggiori informazioni chiamare il 339-1336964 oppure scrivere una e-mail a carlotta.viganostudio@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/carlotta.vigano.fitness.studio/

Facebook https://www.facebook.com/carlotta.vigano

Instagram https://www.instagram.com/nutrizionista_pt_carlotta/

Instagram https://www.instagram.com/nutrizionista_carlotta_pt/