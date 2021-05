"Fauniera" percorribile fino al rifugio, ancora chiuso alle auto il colle: "Pronto all'apertura per la Fausto Coppi"

Dal 15 maggio è tornato percorribile con ordinanza del sindaco Alberto Bianco il tratto di strada (chiuso a metà ottobre a causa degli accumuli nevosi) che va dal bivio per il vallone Sibolet fino al Rifugio Fauniera.

La strada riapre al traffico veicolare, ma resta chiuso nel tratto che dal rifugio porta al Colle Esischie e al Colle Fauniera in attesa di lavori di manutenzione.

"Sarà comunque tutto pronto - spiega il primo cittadino del comune più 'alto' della Valle Grana - per il passaggio della Fausto Coppi."

Ricordiamo che la 33ma edizione della "Fausto Coppi Officine Mattio - che prevede il passaggio per il Colle Fauniera sia per quanto riguarda la media fondo da 111 km e 2.500 di dislivello sia per la Granfondo da 177 km e 4.125 metri di dislivello - si terrà il 27 giugno dopo lo stop di un anno a causa dell'emergenza sanitaria.