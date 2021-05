Ha riaperto al pubblico l'ufficio turistico Ecomuseo delle Rocche del Roero

Dopo mesi invernali di stop - causa restrizioni da pandemia - ha riaperto al pubblico l’ufficio turistico dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero in piazzetta della vecchia segheria a Montà, con l'obiettivo di accogliere e fornire consigli e suggerimenti ad escursionisti. Gli orari di apertura saranno nei giorni: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9.30 alle 12.30. A partire dal mese di giugno, anche la domenica con orario 10 -12.

Con rammarico l'Ecomuseo ha scelto di non confermare l'evento più distintivo (della durata di due mesi) che coinvolge tutti i Comuni del Roero consolidato da oltre una decina di anni: "le passeggiate dei Notturni nelle Rocche", poiché, ancora, l’organizzazione di eventi che prevedono un grande afflusso di persone ed assembramenti non è permessa né auspicata.

Nel frattempo l'Ecomuseo si è occupato del mantenimento in sicurezza della rete sentieristica per permetterne la fruizione collettiva: oltre alle mappe, si consiglia di intraprendere i sentieri con l’ausilio delle tracce GPX e, per un’avventura anche culturale, con le audioguide gratuite dei percorsi, utilizzabili tramite l’app gratuita Izi.Travel.

Si raccomandano comunque gli escursionisti di far pervenire all’Ecomuseo, tramite l’indirizzo sentieri@ecomuseodellerocche.it, eventuali segnalazioni inerenti a problemi di manutenzione o palinatura in cui dovessero imbattersi, data la vastità della rete sentieristica e il suo difficile monitoraggio continuo.

Informazioni: Ecomuseo delle Rocche del Roero in piazzetta della vecchia segheria 2/b a Montà. Tel. 0173.976181 - info@ecomuseodellerocche.it