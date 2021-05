La nota unitaria delle sigle sindacali a seguito del coordinamento di Alstom Italia

Nella giornata di venerdì 21 maggio, si è svolto l’incontro previsto, in modalità da remoto, tra il Coordinamento delle Rsu Alstom/Asi, le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm, con la Direzione aziendale di gruppo.



Nella prima parte dell’incontro, l’ingegner Viale, in qualità di Amministratore Delegato confermato per Alstom Italia, ha sinteticamente riferito in merito all’andamento dell’anno fiscale 2020/21 e sulle prospettive del prossimo anno.

L’anno fiscale concluso a marzo 2021, viene considerato positivo in termini di risultati, anche in relazione alla situazione straordinaria determinata dalla pandemia.



L’Italia, che rappresenta nel mondo Alstom l’8% del fatturato complessivo, ha, secondo gli elementi forniti dall’Amministratore Delegato, prospettive nel medio periodo, positive.



Sono stati migliorati i risultati sia in termini di fatturato, che di ricavi. Dal punto di vista del portafoglio ordini le opportunità di chiudere importanti contratti a breve, soprattutto con Trenitalia, unite alle opportunità derivanti da PNNR, offrono delle prospettive positive per il futuro, che andranno anche tradotte in benefici per i lavoratori.



Per parte nostra, abbiamo chiesto di approfondire, alla luce dell’avvenuta fusione con Bombardier, le sinergie per avere la garanzia della piena saturazione dei siti produttivi di Savigliano e Vado.

A tal proposito l’Azienda si è impegnata a fare una sessione specifica sul piano industriale entro il mese di luglio, che sarà svolta in presenza, come da noi richiesto.

Sul Premio di risultato, gli obiettivi economici di fatturato e margine operativo, comuni a tutto il gruppo, hanno raggiunto il 100% del target. Sugli indici di qualità e puntualità, siamo nella media, negli stabilimenti, tra il 90 e 95%.



Va segnalato in termini negativi, come purtroppo accade da anni, l’andamento penalizzante del parametro degli eventi d’infortunio, che impedisce una piena soddisfazione e ci obbliga ad una riflessione, con conseguenti correzioni, per la costruzione dei prossimi premi di risultato.



I prossimi appuntamenti sono:

- Incontro per la definizione dei target per l’anno in corso (anno fiscale 2021/22)

- Incontro per l’illustrazione e discussione del piano industriale di Alstom comprensiva di ex Bombardier

- Riunione del coordinamento di FIM, FIOM e UILM, per la costruzione della piattaforma per il rinnovo del contratto di secondo livello da farsi, anch’essa entro luglio.



Fim, Fiom, Uilm nazionali