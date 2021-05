L'ATL del Cuneese ospita fotografi e influencer nelle terre di Octavia

Proseguono gli eductour organizzati dall’ATL del Cuneese destinati al gruppo di fotografi e influencer del social network Instagram che ruotano attorno alla IGWorldclub Instagramers Community Nordovest, dedicati alla produzione di scatti fotografici e alla loro condivisione sui social network. “Le destinazioni proposte per questo fine settimana dall’ATL – commenta il Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi - sono alcuni borghi inediti che fanno parte dell’Associazione Octavia.”

L’itinerario prevede interessanti spunti come la visita ai beni culturali di Revello, Moretta e Torre San Giorgio. A Revello verranno proposte alcune degustazioni di prodotti De.Co. e a Faule si effettuerà una passeggiata nella Riserva Naturale Speciale del Parco del Monviso. In questa occasione, fotografi e influencer avranno la possibilità di degustare due piatti tipici della cucina tradizionale piemontese quali la Bagna Caôda di Faule e il Fritto Misto di Torre San Giorgio. Parteciperanno alla due-giorni in programma sabato 22 e domenica 23 maggio, i gestori degli account Instagram Ig_Turin, Ig_Piemonte, Ig_langhereoeromonferrato e Ig.Cuneo.