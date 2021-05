Officina delle Idee per l’Ospedale di Saluzzo: si è votato per il nuovo Direttivo

E' stato un pomeriggio molto intenso quello di ieri per l'Associazione "Officina delle idee".

Ospite del Caffè Principe in via Silvio Pellico, il sodalizio che difende l'Ospedale cittadino ha visto infatti prima la votazione per eleggere il nuovo Direttivo, poi l'Assemblea dei soci.

Poco meno di cento i nuovi tesserati, in particolare operatori sanitari della struttura, ma anche amministratori locali (tra cui i rappresentanti di Saluzzo, Manta, Verzuolo, Scarnafigi, Barge, Brossasco) e cittadini, tutti accomunati dal desiderio di sostenere la struttura sanitaria. "Una grande partecipazione, sottolinea il presidente uscente Giovanni Damiano - segno evidente che associazione lavora con passione e serietà. Ci sono voci non bellissime sulla Sanità locale e sull'ospedale e questa l'associazione potrà essere d'aiuto nel tentare di ottenere qualche certezza in più sul futuro".

Alle 18 poi l'Assemblea, iniziata dalla relazione di Damiano, che ha illustrato le attività svolte esprimendo preoccupazioni per il futuro, e proseguita poi con quelle dei tecnici dr. Buonpane e dr. Mariotta su bilancio e nuovo statuto.

Alla fine, lo spoglio delle schede che ha dato in termini di preferenza il seguente responso: Sergio Anelli 9, Giovanni Damiano 61, Michele Fino 12, Luca Franco 13, Stefano Giuggia 9, Radu Vaccarini 3, Giuseppe Viano 24.

Tra le donne spicca Andreana Chiavazza con 38 preferenze, seguita da Cristina Villosio con 16 e Alessandra Garza con 13.

Sette saranno i componenti del direttivo.

La settimana prossima ci sarà la definizione degli incarichi. Secondo lo statuto il Direttivo eleggerà i vertici: presidente, vicepresidente e segretario. E' prevedibile, visto l'alto numero di preferenze, una riconferma del presidente Damiano.