Pepino 1884 e Domori: la passione per il cioccolato non ha fine nel Sorbetto al Cioccolato Fondente

Gelati PEPINO 1884 e Domori, aziende portavoce dell’eccellenza del Piemonte, realtà che dedicano assoluta attenzione alla materia prima e alla sua lavorazione, rinnovano, per l’estate 2021, la loro partnership con una nuova proposta di grande raffinatezza: il Sorbetto al cioccolato fondente della Costa d’Avorio.

Un’esperienza indimenticabile che accompagnerà gli appassionati del cioccolato regalando al palato note dall’aroma intenso ma di grande freschezza. Un piacere che non ha fine e che sarà disponibile nella doppia versione su stecco e nel tradizionale MEZZOLITRO da 380 gr., per soddisfare le preferenze dei consumatori.

Una partnership, quella fra Gelati PEPINO 1884 e Domori, che affonda le proprie radici nella comune condivisione di valori importanti quali l’amore per il lavoro fatto bene e il piacere di offrire ai consumatori prodotti eccellenti.

Una collaborazione che è espressione di una forte vocazione alla ricerca e all’innovazione, elementi imprescindibili da cui nascono progetti unici, frutto di lungo lavoro e costante impegno.

Commenta Andrea Macchione, amministratore delegato Domori S.p.A.: "Domori e PEPINO condividono l'amore per la qualità e l'innovazione, oltre che l'essere entrambi portavoce di eccellenze piemontesi. Il Sorbetto al cioccolato fondente esprime al meglio la purezza del cioccolato Domori, versatile e buono in tutte le stagioni."

“Facciamo delle nostre partnership un vero e proprio elemento di crescita, un percorso di ricerca che consente una continua innovazione delle nostre referenze. Un cammino tutt’altro che facile, che compiamo quotidianamente con grande attenzione. Selezioniamo solo materie prime di alta qualità, che definirei pregiate, come nel caso della collaborazione con Domori, perché riteniamo che questo sia l’unico modo per svolgere quel lavoro che vogliamo fare bene giorno dopo giorno” – dichiara Alberto Mangiantini – Amministratore Delegato Gelati PEPINO SpA che conclude – “Siamo inoltre convinti che proprio attraverso collaborazioni importanti, come quella con Domori, si possano creare sodalizi e valorizzare le attività delle nostre aziende”.