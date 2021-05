Reparti Covid: continua il trend in calo dei ricoveri negli ospedali, a Saluzzo si passa da 82 a 56 unità attivate

Continua il trend in discesa dei ricoveri nei reparti Covid degli ospedali dell'Asl Cn1 del Santa Croce e Carle di Cuneo.

Dato più significativo a Saluzzo, dove in terapia intensiva su 10 posti attivati, cinque sono occupati, mentre in media intensità si passa da 72 unità a 56, di cui 30 occupate, la scorsa settimana erano 38 su 72.

All’ospedale di Ceva i posti letto occupati in media intensità sono 5 su 24, stabili rispetto a sette giorni fa.

A Mondovì in terapia intensiva sono 3 i ricoverati su 4 posti letto attivati, sempre in calo (sette giorni fa erano 4 su 4), così come quelli in media intensità, 9 su 21 ( il 14 maggio erano 17 su 21).

All’ospedale SS Annunziata di Savigliano su quattro posti ancora attivi in terapia intensiva, tre sono occupati, come la settimana scorsa. In media intensità si liberano completamente le unità attivate.

Calano anche i ricoveri all’Istituto Climatico di Robilante dove scendono a 31 su 40 (sette giorni fa erano 39 su 40), leggero calo anche al Covid Hotel di Centallo “La Bussola” dove su 17 posti disponibili, 3 sono occupati.

All’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo invece in terapia intensiva covid degli otto posti attivati (uno in più rispetto alla settimana scorsa), la metà sono occupati. Anche in semi intensiva, sono otto le unità attive, di cui quattro occupate da ricoverati, in calo quindi dal 14 maggio quando erano 7 su 8.

Diminuiscono anche i casi sospetti covid al dea/pronto soccorso: a Savigliano su 56 accessi, 0 sono sospetti covid, mentre a Mondovì, su 88, solo quattro sono sospetti covid in attesa del tampone.