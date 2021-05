Stefano Viglietta votato nuovo vice presidente della Fondazione CRF

Nell’ultimo Consiglio di Amministrazione del 19 maggio, Stefano Viglietta è stato votato all’unanimità nuovo vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano. L’imprenditore 39enne aveva trascorso 4 anni da consigliere nel suo primo mandato.

“E’ un onore poter ricoprire questo incarico durante il mio secondo mandato in Fondazione - dichiara in neo vice presidente - ringrazio il presidente Gianfranco Mondino e tutti i colleghi del CDA per avermi concesso questa bellissima opportunità“.

Grande soddisfazione anche da parte del Presidente della Fondazione Gianfranco Mondino, sicuro che l’entusiasmo portato da una giovane figura possa giovare: ”Viglietta dopo un’esperienza di quattro anni come consigliere, nel suo primo mandato, porta entusiasmo giovanile ed idee nuove che saranno valido contributo per proseguire nel migliore dei modi l’attività della Fondazione a servizio della collettività”.