Tra le rocche di Baldissero il nuovo sentiero del Barbet

Un tempo gli abitanti di Baldissero venivano chiamati i "barbet". Un termine dialettale che indica la barba o meglio, il pizzetto: in antichità nel paese era presente una comunità ugonotta i cui esponenti portavano la barba. Da quel periodo in poi, il soprannome è stato tramandato a tutti gli abitanti del paese, anche per sottolinearne l’indole libertaria che ha contraddistinto alcuni episodi del passato più recente.

E così che nasce il nome del nuovo "sentiero del Barbet" a Baldissero d'Alba, un tracciato ad anello che parte dalla piazza centrale del paese (Martiri) e si sviluppa per circa 7 km sul territorio baldisserese attraversando le suggestive Rocche e sul limite dei confini con i comuni di Sommariva Perno e Montaldo Roero. Si snoda in parte nell'antico bosco sommitale chiamato dai romani "silva popularis" (da populus, pioppo), per poi scendere nelle aree boschive sul fondo delle Rocche. Un'altra parte del percorso si snoda sull’antica strada romana e medioevale che, dal pianalto scendeva a Canale lambendo l’antico abitato di Baldissero d'Alba, di cui è ancora oggi testimonianza l’abside romanica della parrocchiale di Sant’Antonino. Lungo l’anello si possono osservare le diverse tipologie di bosco del Roero caratterizzate dalla presenza di querce, pioppi, castagni, pini silvestri oltre che da vigneti e noccioleti tipici delle aree coltivate; in primavera si può assistere alla fioritura di asfodeli e pervinche.

Il sentiero di livello escursionistico 1 presenta tratti sabbiosi e sconnessi, dunque indicato a chi è abituato a camminare. Si consiglia l'utilizzo di scarpe adatte al percorso. Alcuni tratti sono impegnativi e tecnici per un utilizzo in mountain bike. Ha un solo senso di percorrenza: indicato dalla segnaletica e nelle mappe.

Il sentiero del Barbet nasce da un'idea di volontari del gruppo Roero Trails di Baldissero d’Alba, che hanno tracciato il percorso e posizionato cartelli con logo identificativo dell'anello e con i tempi di percorrenza con il supporto comunicativo dell'Ecomuseo delle Rocche del Roero. Il gruppo di volontari già da qualche anno si impegna per la valorizzazione del patrimonio naturalistico del paese e non solo: anche il sito dell’antica abside di Sant’Antonino presenta oggi una nuova veste grazie alla loro intraprendenza. Entra così a fare parte della rete sentieristica del Roero, ampliando l’offerta di fruibilità a 24 percorsi segnalati per i visitatori.