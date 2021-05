Vaccini, superate le 80 mila dosi nell'Asl CN2. A breve l'attivazione di altri due hub

L’ASL CN2 comunica che sono state superate le 80.000 dosi di vaccino anti sars-cov2 somministrate presso i centri vaccinali della ASL CN 2 (per la precisione 82.997), di cui 55.514 prime dosi e più di 27.483 seconde dosi.

Grazie all'impegno dei dipendenti, dei Medici di Medicina Generale, dei volontari delle comunità locali, dei centri privati e della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus, più del 37% della popolazione vaccinabile ha iniziato il ciclo vaccinale e più del 18% lo ha già completato (dato, peraltro, sottostimato, poiché una parte della popolazione, come da disposizioni, riceve una sola somministrazione se sottoposto a vaccino Johnson & Johnson o se ha superato la malattia tra i 3 e i 6 mesi prima della vaccinazione).

Allo stato attuale, i cittadini over-70 che hanno espresso la loro preadesione sono, ormai, quasi totalmente vaccinati, così come i "vulnerabili". La campagna procede ora per le categorie più giovani, alle quali viene assegnato un appuntamento poco dopo la preadesione. La data potrebbe essere assegnata anche qualche settimana dopo, sulla base della disponibilità di vaccini, ma con l'obiettivo di permettere ai cittadini di organizzarsi per l'appuntamento.

Si ricorda che è importante dare la propria pre-adesione per contribuire al successo della campagna vaccinale.

Per quanto riguarda i centri vaccinali, sono in corso di attivazione l’hub di Cherasco (gestito congiuntamente dai comuni di Cherasco e Narzole) e quello di Priocca.

Inoltre, nell’ottica di aumentare le somministrazioni per i residenti dell’area braidese, a partire da giovedì 27 maggio vi sarà un ulteriore potenziamento delle linee di vaccinazione attive presso il Santo Spirito di Bra.