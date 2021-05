Busca 1920: Marco Garavelli è il nuovo Direttore Sportivo

Il Busca 1920 è lieto di annunciare che, a partire dalla stagione sportiva 2021/22, il nuovo Direttore Sportivo del club sarà Marco Garavelli.

Classe 1981, Marco è cresciuto nel settore giovanile dell‘Atalanta, ha vissuto gran parte della sua carriera in Serie D e Serie C, giocando con Alzano Virescit (oggi Virtus Bergamo), Meda, Chiasso (Svizzera), Pergolettese, Cuneo, Pro Dronero, Virtus Mondovì e Casale. Nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia dei grigi, collezionando 56 presenze e 7 reti in Promozione, prima di concludere la sua carriera da calciatore. Vanta anche quattro apparizioni ed un gol in Serie B, contro il Napoli, con l‘Alzano Virescit (stagione 1999/2000).

“La scelta di puntare su Marco come nuovo DS è stata praticamente naturale. – spiega il presidente Gabriele Rosso – Lui ci ha comunicato che aveva intenzione di smettere con il calcio giocato e noi abbiamo pensato che potesse essere la figura giusta per ricoprire questo ruolo importante. Siamo certi che la sua esperienza e la sua conoscenza dell’ambiente e del calcio regionale potranno darci una grossa mano”.

Garavelli spiega: “Raggiunti i 40 anni di età, ho pensato che fosse arrivato il momento di interrompere il mio percorso da calciatore, che diventava sempre più difficile da conciliare con la mia attività lavorativa. Certo, avrei preferito lasciare dopo una stagione completa, ma purtroppo la pandemia non ha fatto sconti in questo senso. La proposta del Busca non si poteva rifiutare, perché qui sono stato bene e perché so di essere benvoluto da tutti. Mi metterò subito al lavoro e sono convinto che potremo fare cose importanti”.