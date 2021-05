Cinque feriti in un frontale nelle gallerie di Montà

E’ di cinque feriti (4 lievi, in codice verde, e uno con traumi, elitrasportato in ospedale in codice giallo, tutti trasferiti al plesso di Verduno) il bilancio dell’incidente frontale che poco dopo le 13 di oggi (venerdì 21 maggio) ha coinvolto due veicoli, andati a scontrarsi all’interno delle gallerie della circonvallazione di Montà, lungo la Strada Regionale 29 per Torino.



Immediati i soccorsi prestati sul posto grazie all’intervento del 118 e delle squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Alba, che hanno provveduto a estrarre uno dei feriti ancora incastrato tra le lamiere di uno dei mezzi coinvolti.