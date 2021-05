Famenu, la novità nella ristorazione: il menu digitale gratuito per il mondo Ho.Re.Ca

È una rivoluzione che coinvolge anche il settore Ho.Re.Ca. La digitalizzazione è la priorità che trova in Famenu l’alleato perfetto per il comparto della ristorazione: dai bar alle pizzerie, il menu digitale gratuito consente di raccontare la propria idea di cucina ai clienti, con opzioni di personalizzazione grazie ai servizi aggiuntivi.

Inaugurato nel corso dei primi mesi del lockdown, Famenu è già stato scelto da più di 4.000 attività e consegue oltre 15mila consultazioni all’ora. È il risultato dell’impegno speso da Andrea Faliva, professionista nell’ambito digitale e appassionato del settore food, e dispone di una versione base gratuita per la creazione di un menu QR code digitale visibile da tutti i dispositivi.

Al pacchetto a costo zero va ad affiancarsi una suite completa di servizi accessibile sullo shop online (su www.famenu.it): come ad esempio menù multilingua, stampa QR code adesivi, gestione delle comande, promozioni e tanto altro. Possono essere implementate funzioni per procedere con l’ordine direttamente da Famenu, fondamentali per chi fornisce servizi delivery e takeaway.

Alla base del progetto c’è la volontà di sostenere chi si trova alle prese con le sfide imposte dal settore Ho.Re.Ca., come spiega con chiarezza Faliva: “si tratta di una risorsa digitale che tiene conto delle difficili condizioni economiche in cui verseranno molte attività”.

Famenu conduce del resto a vari vantaggi, tra cui il risparmio di tempo e denaro. Viene inoltre incentivata la sicurezza al ristorante, eliminando il rischio di contagio legato al supporto cartaceo. La semplicità è un ulteriore aspetto vincente. Sì, perché il cliente consulta l’offerta dal telefono senza installare l’app, sfruttando il lettore QR code integrato. Sono sufficienti il NomeFamenu e il QR code di Famenu, il solo a funzionare sul 99,8% dei dispositivi.

Sfruttando il software, il ristoratore può pubblicare il listino digitale sui canali web dell’attività, dai social a Google Maps. Le procedure di attivazione e configurazione del servizio, improntate alla semplicità, richiedono pochi minuti (ricorrendo al portale ufficiale www.famenu.it o all’app scaricabile da Google Play). Il cliente s’avvale infine di un supporto 24 ore su 24, via telefono, e-mail e chat online.

Digita www.famenu.it e approfitta oggi dei vantaggi del tuo nuovo menù digitale gratuito.