Le nuove tendenze del 2021 nel mondo del sesso

Il 2020 è stato un anno difficile per il sesso, come anche questo inizio del nuovo anno. Con le nuove normative distensive su incontri e vita sociale, si prevede che anche le tendenze per il 2021 nel mondo del sesso comincino a cambiare per tornare verso la normalità!

Vediamo cosa aspettarci nei prossimi mesi!

Intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è entrata anche in questo campo, dopo aver conquistato praticamente tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana. E se finora le nostre preferenze sono state registrate solamente dagli assistenti vocali come Alexa o Google Home, nel futuro non è difficile prevedere che giocattoli e altri strumenti di piacere possano imparare i nostri gusti per dare esperienze sempre più eccitanti!

Sex dolls

Sono sempre state presenti nell’universo del sesso, ma non hanno mai avuto il successo degli ultimi anni. Ovviamente l’innovazione tecnologica ha dato un boost incredibile alle sex dolls, contribuendo alla realizzazione di bambole sempre più realistiche, con comandi vocali e altri accessori per conquistare sempre più appassionati. E chissà, presto l’intelligenza artificiale potrà utilizzare dati biometrici per apprendere i gusti degli utilizzatori e prevedere comportamenti e preferenze. Anche il design è in evoluzione: le strutture in silicone e la varietà di possibilità per uomini e donne rendono quello delle sex dolls un mercato in continua espansione. Una bambola gonfiabile realistica è la nuova frontiera del sesso, soprattutto in un momento di distanziamento sociale!

Sex toys per uomini

Se finora i sex toys sono stati sempre associati agli strumenti utilizzati dalle donne, il trend sta cambiando! Molte case produttrici di sex toys stanno iniziando a focalizzare la propria attenzione anche sui bisogni maschili, creando strumenti per massaggi prostatici e altre tipologie di stimolazione. E sempre più uomini si stanno interessando a strumenti per aumentare le proprie “misure”, come ad esempio un estensore pene. Quello dei toys per uomini è un mercato destinato a crescere, con nuove varianti sempre in sviluppo.

Se questi ultimi due anni non sono stati fortunati sotto il punto di vista degli incontri, la tecnologia e l’innovazione aiutano a colmare il vuoto e ci aiutano a riprendere in mano il nostro piacere e la nostra vita sessuale!