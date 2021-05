"Nella busta paga di giugno i lavoratori Alstom avranno 2.780 euro di Premio di risultato"

I dati aziendali sul P.d.r. 2020/2021 ci consegnano un grande risultato, che premia la sinergia tra i lavoratori e un sindacato che sa fare contrattazione.



I numeri, malgrado il dramma della pandemia, mettono in luce la professionalità, le competenze, la responsabilità, la flessibilità e l’efficienza dei lavoratori Alstom di Savigliano.



Nelle buste paga di giugno tutti i lavoratori operai impiegati e quadri di Savigliano, grazie all’accordo nazionale sindacale del gruppo Alstom, avranno in busta paga 2780,96 euro di premio di risultato a cui si aggiungono 1080 euro del premio feriale e i 516 euro della quattordicesima.



Le sfide che ci attendono per i prossimi mesi riguardano il mantenimento dell’occupazione e dell’intera filiera produttiva nel sito di Savigliano.



Le commesse vinte per Trenitalia, in attesa dell’ufficialità, dovranno portare lavoro soprattutto in Italia.



Martedì 1 giugno, la R.s.u. insieme alle segreterie provinciali di categoria, ha richiesto un incontro con la Direzione Alstom per l’esame congiunto della “cigo speciale Covid” (riflessi congiunturali legati alla bassa circolazione dei convogli), ammortizzatore che sta coinvolgendo soprattutto chi lavora nei reparti di produzione.



Il 2021 sarà un anno di transizione, ci aspettiamo un ulteriore rilancio del sito.



Le commesse regionali, l’Idrogeno, la fusione con Bombardier, i piani e le strategie Alstom per il futuro, un mercato che possiede buone prospettive di sviluppo, sono i temi caldi che si dovranno affrontare nei prossimi incontri.



Fim Cisl