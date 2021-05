Caffè Letterario di Bra e AIDO: successo per la serata del SÌ al ‘dono’ degli organi

“Far del bene fa star bene, sempre!”. Parola di Gianfranco Vergnano, presidente AIDO Sezione Provinciale di Cuneo, che al Caffè Letterario di Bra online ha spiegato cosa significa dire SÌ alla donazione di organi, tessuti e cellule, grazie a cui migliaia di persone ogni anno tornano alla vita.

Il podcast è andato in onda giovedì 20 maggio sul gruppo Facebook ‘Bra. Di tutto, di più’ che per una sera è diventato una piazza di mobilitazione virtuale, perché la cultura del ‘dono’ di organi ci accompagni 365 giorni l’anno.

“La situazione sanitaria - ha detto Gianfranco Vergnano, già Segretario AIDO Nazionale - non ci ha permesso di scendere in piazza a fare informazione, però il web si è rivelato un mezzo straordinario per raggiungere tante persone che magari non avremmo avvicinato direttamente. Le risposte a questa iniziativa digitale sono state molto positive. Grazie a Silvia Gullino e al Caffè Letterario”.