Le iniziaitive dei musei saluzzesi in occasione di "Start"

MuSa-Musei Saluzzo sono aperti da circa un mese e stanno accogliendo in modo sicuro i visitatori e i turisti desiderosi si riappropriarsi dei luoghi di cultura.



Dal 29 maggio il centro storico di Saluzzo sarà protagonista con le iniziative di Start - Saluzzo Arte Saluzzo, con un calendario ricco di Arte, Artigianato e Antiquariato.



Anche i Musei propongono un ricco calendario di iniziative:



Sabato 29 e domenica 30

Salita al Castello sarà arricchita da “Giochi di inchiostro”, un laboratorio estemporaneo e sperimentale di stampa artigianale.

Per grandi e piccini, attività libera e gratuita.



Domenica 30 giugno

Storie di Artigianato: visita guidata dedicata all’Artigianato, in occasione della mostra allestita nella suggestiva cornice del museo civico Casa Cavassa: un viaggio tra epoche che rivelano le tracce del nostro passato e le storie degli artigiani.

Orario: ore 15:30 e ore 17:30

Ritrovo e partenza a Casa Cavassa

Costo: 8 euro a persona (gratuito per under 10 anni)









Mercoledì 2 giugno

Un pomeriggio nel Borgo

Tour alla scoperta del centro storico alto, attraverso i monumenti simbolo della Storia del Marchesato.

La visita guidata parte dalla Castiglia con un percorso nella fortezza e l’accesso straordinario alla terrazza panoramica da cui si può godere della bellissima vista sul borgo;

il tour prosegue con una passeggiata nel romantico centro storico cittadino e nel Chiostro della Chiesa di San Giovanni.

Infine, presso il Tasté Bistrot sarà possibile avere uno sconto sulla consumazione, all’ombra della Torre Civica.

Orario: ore 16

Ritrovo e partenza in Castiglia

Costo: 5 euro a persona (gratuito per under 10 anni)





Mercoledì 2 giugno saranno aperti anche Casa Pellico e i Fondi Storici della Biblioteca Civica, con orario 14-19







La prenotazione è consigliata, all’indirizzo musa@itur.it



MuSa ricorda gli orari

Casa Cavassa: 10-13 / 14-19

Casa Pellico: 10-13 / 14-19

Castiglia: 10-13 / 14-19

Antico Palazzo comunale con torre civica e Pinacoteca Matteo Olivero: 10-13 /14-19



(ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura)