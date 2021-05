Torino outlet Village riapre nei weekend e suggerisce le tendenze per l’estate

Mai come in questo momento storico gli ampi spazi all’aria aperta di Torino Outlet Village e le misure di sicurezza applicate all’interno del Village, acquistano un valore aggiunto per i clienti permettendo loro di dedicarsi allo shopping in assoluta sicurezza.

A partire dal prossimo 22 maggio Torino outlet Village, polo del lusso alle porte del capoluogo piemontese, riaprirà le porte ai visitatori anche nei fine settimana, così come previsto dal Decreto-legge rilasciato negli scorsi giorni.

Il Village tornerà quindi ad accogliere i suoi ospiti anche il sabato e la domenica, dalle ore 10 alle ore 21, e in settimana dalle 10 alle 20, come previsto dalle norme sugli spostamenti.

“C’è voglia di tornare a fare shopping all’aperto e in normalità. È aumentata la presenza in settimana con incrementi a doppia cifra ma il sabato e la domenica che rappresentano il 50% del nostro fatturato, sono gli unici giorni in cui molti possono venire a farci visita - dichiara la direzione di Torino Outlet Village. Per noi è fondamentale la salute di chi lavora con noi, più di 400 persone, e dei nostri clienti per questo motivo siamo molto attenti al rispetto delle misure di sicurezza”.

A tutela di ospiti e dipendenti verranno infatti mantenute le limitazioni adottato fino ad ora: massimo 3mila persone, rilevazione della temperatura all’ingresso del Village, mascherine omaggio, igienizzanti nei negozi, aree comuni, etc., possibilità di prenotare il proprio accesso ai singoli punti vendita da casa o dai totem presenti all’interno del Village, vigilanza continua all’interno del Village. Rimane inoltre attivo il servizio di Smart Shopping che permette alla clientela di acquistare comodamente da casa, da qualsiasi parte d’Italia, attraverso il proprio Smartphone e pc.

Gli ampi spazi all’aperto di Torino Outlet Village permetteranno inoltre di potersi godere in assoluta sicurezza e tranquillità le specialità e i piatti gourmet proposti dai tanti punti ristoro con dehor, presenti all’interno del Village.

Per festeggiare questo importante momento come la riapertura durante il fine settimana, Torino Outlet Village ha pensato ad un’iniziativa straordinaria. Fino al 23 maggio i clienti di Torino Outlet Village potranno approfittare della promozione Spring Summer Black Week con sconti fino al -40% nei negozi aderenti, su articoli selezionati.

Sicuramente un’ottima occasione per riscoprire il piacere di fare shopping, dal vivo, a prezzi straordinari e di pensare al proprio guardaroba estivo.

Nell’ottica di rendere lo shopping quanto più “safe” possibile, offrendo sempre un livello estremamente elevato dei suoi servizi, Torino Outlet Village ha attivato il servizio di “PRIORITY ENTRY” che permette di prenotare in anticipo, attraverso il sito internet, il giorno e l’orario di ingresso nei negozi scelti al fine di evitare eventuali attese. Le prenotazioni potranno essere effettuate anche all’interno del Village, inquadrando con il telefono uno speciale QR code posizionato sulle vetrine di ogni negozio, così da accedere al sistema di prenotazione online.

Ad aiutarci e suggerirci i trend più cool c’è Torino Outlet Village con le sue oltre 80 boutique dei più grandi marchi internazionali di alta moda, ma anche dell’universo sportswear oltre che delle firme di prêt-à-porter più blasonate. Polo del lusso e punto di riferimento per lo shopping a prezzi imperdibili e incredibilmente ribassati, Torino Outlet Village è in grado di rispondere alle esigenze di tutti i suoi clienti: da quelli più modaioli alla ricerca del capo o dell’accessorio più stravagante, a coloro che prediligono uno stile più classico ma comunque ricercato. Una clientela variegata per età, gusti, provenienza, stili di vita, accomunata dalla passione per la moda e soprattutto dal desiderio di poter acquistare i propri oggetti del desiderio senza perdere di vista il proprio budget.

Per agevolare inoltre la propria clientela Torino Outlet Village offre un servizio di navette gratuito dal centro città, in giorni prestabiliti, con diverse tappe intermedie.

“Ora si aspettano i turisti stranieri, inizialmente europei, che da sempre rappresentano una fetta di pubblico importantissima per Torino Outlet Village. Anche in questi mesi grazie al servizio di Smart Shopping – a distanza- gli stranieri hanno continuato a darci fiducia dimostrando che la nostra offerta è davvero unica”