L'Istituto Alberghiero Donadio di Dronero compie 30 anni e festeggerà l'anniversario per tre giorni

La scuola, inizialmente denominata Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione, apre i battenti nell’a.s. 1990/91 a Dronero, come sede coordinata dell’Istituto “Giolitti” di Mondovì, grazie alla tenacia del professore e Sindaco Gianfranco Donadio, che fortemente si spende per la nascita della scuola a lui poi dedicata. I primi locali che accolgono studenti, professori e collaboratori scolastici sono quelli dell’ex-albergo Tripoli, storico luogo della ristorazione dronerese. La rapida crescita del numero di iscritti rende però presto necessario il trasferimento, nel 1997, all'ex caserma Beltricco, sede attuale della scuola che attualmente ospita più di 600 studenti.

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

L’attuale denominazione del corso di formazione professionale è quello di: enogastronomia ed ospitalità alberghiera. Gli studenti, nei primi due anni, oltre alle discipline curricolari, seguono lezioni teorico-pratiche di “Cucina”, “Sala e vendita”, “Accoglienza turistica” e “Pasticceria”; nel triennio successivo, si specializzano in uno dei quattro indirizzi, sviluppando competenze specifiche e abilità pratiche da spendere poi nel mondo del lavoro. Tra esse troviamo:

Tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, organizzazione e vendita di prodotti e servizi connessi all’enogastronomia e al turismo

Valorizzazione del Made in Italy

Sicurezza e salute, HACCP e regimi dietetici particolari, Hospitality Management Promozione e realizzazione eventi enogastronomici e culturali

Marketing, Web, Comunicazione







PROGRAMMA DEL TRENTENNALE:

I festeggiamenti del trentennale si svolgeranno a partire dalla mattinata del 3 giugno con la finale del Concorso ”Crea il Biscotto del Donadio”, mentre alle 16.30 si terrà la conferenza stampa per la presentazione degli appuntamenti e delle iniziative collegate al trentennale, nonchè delle aziende che sponsorizzeranno l’evento.

Venerdì 4 giugno si proseguirà con attività di workshop e incontri di approfondimento rivolti agli studenti della scuola e organizzati dai rappresentanti di Istituto.

La giornata più ricca di eventi sarà, però, quella di sabato 5 giugno, che inizierà, alle 9, presso il Cinema Teatro Iris di Dronero, P.zza Martiri della Libertà 5, con la tavola rotonda Giovani e montagna: percorsi e prospettive. Interverranno: la Ministra delle Politiche Giovanili Dott.ssa Fabiana Dadone, il Prof. Damiano Cortese dell’Università degli Studi di Torino, la Dott.ssa Rossella Mengucci del MIUR, la Dott.ssa Cristina Bergonzo (DMO Visitpiemonte), lo Chef Juri Chiotti (REIS Cibo Libero di Montagna), il Dott. Roberto Colombero (UNCEM), il Sindaco del Comune di Dronero Livio Acchiardi e il Vicesindaco Alessandro Agnese, e, in rappresentanza dell’Istituto, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Patrizia Venditti e il Prof. Marcello Comba Presidente dell’Associazione "Volare Alto APS Alberghiero Donadio Dronero".

Per partecipare alla tavola rotonda è necessario iscriversi compilando il modulo online al seguente link: https://forms.gle/B2L8PSrMxk1WeXvg8. La giornata proseguirà poi con la premiazione dei diplomati dell’a.s. 2019/20 “Premio Debernardi” e si concluderà, alle 13, con il pranzo a cura degli ex allievi dell’Associazione “Volare Alto”, durante il quale saranno assegnate le borse di studio agli studenti meritevoli, verranno presentati il libro del trentennale e l’associazione “Volare alto”, e si terrà l’asta del vino dell’Associazione dei Mastri Geppetti di Dronero. Nell’occasione, inoltre, verranno intitolate tre aule alla memoria di personalità che hanno contribuito al percorso dell’Istituto: Prof. Gianfranco Donadio, Prof. Federico Viale e l’alunno Nicola Cavallo.