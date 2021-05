A Mondovì ritorna il “Summer Volley Academy”, il centro estivo della Lpm Pallavolo Mondovì

Dopo il grande successo delle passate edizioni, ritorna anche quest’anno il “Summer Volley Academy”, il centro estivo per bambine e bambini dai 6 ai 13 anni, organizzato dalla Lpm Pallavolo Mondovì. Confermata la location dello Sporting di Mondovì, che ospiterà il “Summer” dal 14 giugno fino al 10 settembre. Prevista anche la partecipazione di giocatrici di serie A. Di seguito il comunicato trasmesso dalla Lpm Pallavolo Mondovì:

Bambine e bambini non aspettano altro: vacanze, estate, giochi e divertimento! E l’Lpm pallavolo Mondovì è pronta per organizzare 12 settimane di pallavolo, sport, risate e amicizia: dal 14 giugno e fino al 10 settembre. Nella bella location dello Sporting di Mondovì, i qualificati istruttori della società monregalese accoglieranno i più piccoli (dai 6 ai 13 anni) per avvicinarli allo sport, soprattutto al volley, grazie a giochi di abilità motoria e di team building.

Ci sarà poi spazio per un bagno in piscina, oltre ad attività creative e ricreative… e per i compiti. Nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, i giovanissimi saranno divisi in gruppi eterogenei, dando così la possibilità di condividere con i coetanei, ed in sicurezza, un’estate che si preannuncia indimenticabile! Sono previste tre formule: tutto il giorno, solo mattino o solo pomeriggio, per venire incontro alle esigenze delle famiglie del nostro territorio. Per garantire un maggior supporto, anche economico, sono previsti sconti per i fratelli e per chi parteciperà a più settimane.

Il Summer Volley Academy rientra nel progetto della Lpm pallavolo Mondovì denominato “E…stiamo insieme quest’estate”, che ha lo scopo di offrire serenità e armonia ai più giovani, dando la possibilità di costruire e consolidare legami di amicizia fra i bambini. Lavorare insieme, giocare in gruppo, condividere idee ed emozioni è il miglior modo per trascorre l’estate! Per maggiori info: Laura 339 647 0361 - info@lpmpallavolo.it