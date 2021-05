Serie D (A): nel weekend si gioca la 34^giornata, Bra sul campo del Derthona

Nel weekend torna in campo la Serie D. Nel girone A si gioca la 34^giornata: il campionato entra ufficialmente nella sua fase più calda.

Ancora vivo il sogno del Bra, quarto a -4 dalla capolista Gozzano. I giallorossi fanno visita al Derthona.

Impegno molto ostico per il Saluzzo, sul campo del Pont Donnaz secondo in classifica mentre un Fossano in grande forma si prepara ad ospitare il Legnano.

Fischio d'inizio alle ore 16.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Chieri-Casale (arbitro Stefano Striamo di Salerno)

Caronnese-Gozzano (Francesco D'Eusanio di Faenza)

Varese-Borgosesia (Julio Milan Silvera di Valdarno)

Folgore Caratese-Arconatese (Luca Capriuolo di Bari)

Fossano-Legnano (Andrea Mazzer di Conegliano)

Derthona-Bra (Riccardo Fichera di Milano)

Imperia-Lavagnese (Federico Olmi Zippilli di Mantova)

Pont D-Saluzzo (Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro)

Sestri Levante-Castellanzese (Giuseppe Vingo di Pisa) - Sabato

Vado-Sanremese (Raffaele Gallo di Castellamare di Stabia)

CLASSIFICA

Gozzano* 65, Pont D 63, Castellanzese 62, Bra* 61, Sestri L* 53, Folgore C* 52, Legnano 51, Caronnese 50, Sanremese** 46, Imperia*, Casale 44, Lavagnese 43, Chieri* 40, Arconatese 38, Derthona 37, Varese* 32, Saluzzo 31, Fossano 25, Borgosesia, Vado* 24

*32 partite giocate; **29 partite giocate; tutte le altre 33 giocate