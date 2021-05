Confartigianato Cuneo a fianco di Niella Tanaro per valorizzare la tradizione del pane

Niella Tanaro prosegue il suo viaggio attraverso il recupero e la valorizzazione della tradizione dell'arte bianca e lo fa anche con il sostegno di Confartigianato che condivide gli stessi valori legati al territorio.

"È stato un grande piacere aver ricevuto questa settimana la visita in Comune da parte di Ileana Piccinelli e del Presidente Confartigianato zona di Mondovì, Paolo Manera che hanno consegnato un contributo per il progetto relativo alla filiera del pane" - commenta il sindaco Gian Mario Mina - "Ringrazio in particolare il presidente per la grande sensibilità dimostrata e per aver captato da subito l'importanza del progetto che lega Agricoltura, Artigianato e Commercio e, ovviamente, la grande arte della Panificazione".

"Un gesto di collaborazione territoriale. Una filiera che parte dall’agricoltura, passa attraverso l’artigianato e arriva al commercio." - commenta Paolo Manera, presidente di Confartigianato Mondovì - "Un progetto lungimirante del sindaco Mario Mina di Niella Tanaro, del suo consiglio e dei suoi collaboratori che vede al centro la storia e la tradizione che legano Italia e Francia. Un patrimonio culturale che è stato valorizzato grazie al grande lavoro di ricerca della giornalista Géraldine Giraud che ha dato vita un meraviglioso documentario. Il progetto della valorizzazione della filiera dell'arte bianca e tutti, anche chi era dubbioso, vedranno che sarà un'opportunità per i giovani e per il rilancio del territorio".