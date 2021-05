Mondovì, consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli del "Giolitti-Bellisario" (FOTO)

Giornata speciale all'IIS "Giolitti Bellisario" di Mondovì. Questa mattina, infatti, sono state consegnate undici borse di studio agli studenti dei diversi corsi di studio, che si sono distinti non solo per meriti scolastici, ma anche per qualità e doti non comuni: solidarietà, altruismo e buona volontà.

La consegna, nel rispetto delle norme anti covid, è stata condotta dal vice preside, il prof. Rudy Mamino e si è svolta in aula magna, alla presenza dei genitori e degli insegnanti.

La dirigente scolastica, prof. Donatella Garello, non ha potuto purtroppo essere presente, ma ha inviato un pensiero e un ringraziamento a tutti gli intervenuti attraverso una lettera:

"A causa di un piccolo infortunio non posso essere presente, ma voglio esprimere un grande e profondo ringraziamento alla Preside Debernardi, che da alcuni anni, secondo le disposizioni del fratello, premia due allievi meritevoli della scuola. Ricordiamo con affetto e siamo molto grati al preside Debernardi per aver forgiato in modo solido e attento questo istituto. Grazie al presidente dell'Associazione AVAS Fidas di Mondovì, Mauro Benedetto, per le borse di studio messe a disposizione degli studenti monregalesi e per l'impegno e il servizio svolto dai volontari. Grazie alla Prof. Viviana Casetta, docente del nostro istituto che ricorda la sua cara zia Graziella, con una borsa di studio. Carissime e carissimi, questo momento solenne e di gioia ricordi a tutti noi il valore della generosi; tutti la possiamo praticare, ogni giorno, in modi diversi: con le parole, dedicando il nostro tempo agli altri e dimostrando attenzione nel nostro impegno professionale. Auguro a tutti voi cose belle e buone, con fiducia e speranza".

Le borse di studio "Debernardi", consegnate dall'ex preside prof. Maria Antonia Debernardi in memoria del fratello, sono state assegnate a Mario Cancellu, (1^A) e ad Andrea Serale (4^B).