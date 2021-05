Moretta, il sindaco è tornato a casa dopo il ricovero per Covid: "Ho potuto apprezzare gli ospedali di territorio"

Nel reparto al primo piano dove ero ricoverato ho avuto modo di vivere in un ambiente rassicurante, sereno e professionale, dove la disponibilità e la cortesia del personale sanitario verso i pazienti erano al primo posto.

Da non dimenticare il buon servizio svolto dai lavoratori che affiancano i reparti covid e che tengono le relazioni coi familiari, come anche la disponibilità dei medici a comunicare giornalmente le condizioni di salute ai congiunti.

Ho avuto modo di apprezzare il valore che rivestono gli ospedali di territorio, e del servizio fondamentale che offrono agli abitanti della zona, e che strutture sanitarie come questa mai come in questo momento di pandemia si sono resi necessari e preziosi.