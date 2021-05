Traffico pesante solo di notte: la proposta dei sindaci per decongestionare la statale 21

Far girare i camion solo di notte per ridurre il traffico sulla statale 21, almeno in estate. È la proposta avanzata dai sindaci della Valle Stura al tavolo convocato in Prefettura a Cuneo ieri mattina, venerdì 21 maggio.

Un modo per migliorare la viabilità e risolvere gli annosi problemi di traffico e inquinamento del territorio.

All'incontro erano presenti anche rappresentanti Anas e dell'azienda Acqua Sant'Anna.

“In attesa di risolvere la questione della variante di Demonte, abbiamo cercato di proporre una soluzione positiva e costruttiva – spiega il sindaco Francesco Arata -. I comuni non possono più sopportare questo traffico pesante che genera problemi di inquinamento e di sicurezza”.

Due le proposte avanzate: consentire il passaggio dei camion solo in orario notturno dalle 20 di sera alle 7 del mattino, oppure lasciare almeno due finestre tra le 9 e le 13 e tra le 16 e le 19 libere dai camion. Un provvedimento che potrebbe entrare in vigore dal 15 giungo al 15 settembre.

“Ci rendiamo conto che l'azienda Acqua Sant'Anna è a ciclo continuo, ma i camion potrebbero essere messi in attesa sotto una tettoia e muoversi solo in orari stabiliti”, conclude il sindaco di Demonte Arata.

La proposta ha trovato interesse da parte del Prefetto Fabrizia Triolo che convocherà nuovamente un tavolo entro 15 giorni.