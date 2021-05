Transizione ecologica e futuro prossimo: conferenza online della Cgil con l'economista Laura Pennacchi

Per il ciclo di lezioni sulla Transizione ecologica, organizzate dalla Cgil e dalla Scuola del Popolo provinciali, il terzo appuntamento si terrà mercoledì 26 maggio ore 17,45, in videoconferenza Zoom e in diretta per tutti sulla pagina Facebook di CgilCuneo e avrà come protagonista relatrice Laura Pennacchi, economista, saggista, coordinatrice del Forum Economia in CGIL nazionale.

Con lei avremo modo di parlare di economia verde e democrazia economica, a partire dal suo ultimo libro, edito da Castelvecchi, dal titolo quanto mai pertinente e attuale “Democrazia economica. Dalla pandemia a un nuovo umanesimo”.



Come sempre ricordiamo che chi fosse interessato a partecipare anche al dibattito deve necessariamente iscriversi allo Zoom, inviando mail all’indirizzo organizzazione@cgilcuneo.it .



A chiudere la rassegna sarà Maurizio Landini Segretario nazionale CGIL che sarà con noi il 9 giugno.