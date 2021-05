Dalla borsa di Mary Poppins, il nuovo concept store a Saluzzo, escono meraviglie!

Mary Poppins non è più solo una fiaba magica ma, grazie all’originale idea di Sara Badino, si è trasformata in un innovativo concept che ha preso vita in un piccola e accogliente boutique in Via Maghelona 10 a Saluzzo.

Dal primo passo in negozio è un susseguirsi di stupore per il visitatore e inizia così la scoperta di prodotti accuratamente selezionati, dal vestiario e gli accessori al food, tutti rigorosamente di qualità top e presentati con massima attenzione per suscitare meraviglia.

Non solo vini dai nomi importanti e conosciuti, come le bollicine millesimate di Ferrari o il Barolo di Ca'Viola, ma anche il Syrah IGT Caeles, lo Chartreuse Verde di Voiron, il Beaujolais Village Chateau Cambon, e tante etichette di vini biologici di nicchia. E subito l’occhio si sposta e si perde nelle ghiottonerie, dal burro al tartufo ai sughi di cervo, maliziosi si rivelano i peperoncini caramellati, poco in là il caffè biologico. E poi il profumo dei dolci, in fila i bei vasetti di miele, lo zabaione con Moscato, gli amaretti, i biscotti siciliani. E ancora, la pasta Felicetti, altra eccellenza italiana biologica.

E quando pensi di esser già soddisfatto, nell’ambiente attiguo subito ti catturano le linee giovanili e raffinate dei capi d’abbigliamento da donna, di Elisa Cavalletti, Tadashi, Anna Serravalli, i piumini di Gus. Protagoniste le meraviglie in pelle di Maledetti Toscani, ostinatamente made in Italy 100%: giubbotti uomo e donna, cinture, borse e accessori.

Ormai non puoi più fermarti e la curiosità ti porta nel locale successivo dove il tempo si ferma nelle varie interpretazioni della finissima biancheria arredo casa di Arte Pura, in 100% lino con inserti in pizzo, per la camera da letto, la cucina, il bagno.

E se ancora non è abbastanza, selezioni artigianali di bigiotteria, occhiali da sole, e…

Un sogno infinito, che è possibile iniziare ogni volta grazie a Mary Poppins, dove le novità non smettono mai di uscire dalla borsa.

Mary Poppins - Via Maghelona, 10 - SALUZZO (CN) - Tel 345.3524964 - https://marypoppinssaluzzo.com/