Al Politeama di Bra arrivano i Black Blues Brothers

Sabato 29 maggio 2021 il palco del teatro Politeama Boglione di Bra ospiterà il musical “The Black Blues Brothers”, spettacolo che originariamente era previsto per il dicembre del 2019 ma che a causa dello scoppio della pandemia e del conseguente blocco delle attività teatrali è stato rinviato. L’appuntamento, con inizio alle ore 21, è riservato a coloro che avevano acquistato i biglietti per la data originale.



In un elegante locale stile Cotton Club, seguendo le bizze di una capricciosa radio d’epoca che trasmette musica rhythm’n’blues, il barman e gli inservienti si trasformano in equilibristi, sbandieratori, saltatori e acrobati col fuoco. Ogni oggetto di scena (sedie, tavoli, appendiabiti, vasi e persino specchi) diventa uno strumento per acrobazie mozzafiato e coinvolgimento costante del pubblico. Ogni performance dei Black Blues Brothers si trasforma in un evento mediatico di forte richiamo, dalle loro comparse tv (Tú sí que vales) alle esibizioni per Papa Francesco e per il Principe Alberto di Monaco, alla partecipazione alla Royal Variety Performance, l’evento di beneficenza voluto e sostenuto da oltre cent’anni dalla famiglia reale inglese.



Agli spettatori già in possesso dei biglietti viene comunque chiesto di dare preventiva conferma della propria partecipazione all’Ufficio Turismo e Cultura allo 0172.430185.



Il successivo spettacolo teatrale che verrà recuperato è l’appuntamento per ragazzi “Casca il mondo, casca la terra”, che verrà messo in scena domenica 6 giugno alle 17. Nell’occasione saranno in vendita al botteghino del teatro anche nuovi biglietti. Gli ultimi due spettacoli del cartellone, “Due botte a settimana” di Marco Marzocca e “Una tragedia reale” della Compagnia Teatri Uniti di Napoli, andranno in scena ad ottobre.