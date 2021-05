Confesercenti sostiene AmiCorti, il festival internazionale dei cortometraggi

“Il cinema ci fa emozionare, il cinema ci fa sognare e ci rende la vita più bella, il cinema è arte. Io sono una grande appassionata ed è per questo che, come Confesercenti, ho colto al volo l’opportunità che il direttore artistico Ntrita Rossi, mi ha offerto per sostenere questo festival che dà la possibilità a molti giovani talenti di farsi notare e dà anche una importante opportunità al nostro territorio per farsi conoscere ad un pubblico che altrimenti difficilmente sarebbe venuto in Granda.

181 partecipanti sono davvero tanti per un festival nato solo tre anni fa e sta ad indicare che la formula studiata dal direttore Ntrita, con il sostegno dell’associazione Gli Amici con il suo presidente Beraudo, funziona e piace. Significa anche che, evidentemente, a livello internazionale c’Era ancora posto per un festival che mette al primo posto i giovani che hanno talento e passione e Confesercenti sarà sempre in prima fila per sponsorizzare iniziative come Amicorti che promuove il merito ma anche il territorio, diventando un volano per la promozione e la valorizzazione della Granda e del Piemonte”.