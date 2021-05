Luigi Giudice del Bottonificio Piemontese protagonista a Fatti di moda con Noemi Passaniti domenica alle 21

Domani, come ogni domenica, andrà in onda alle ore 21 una nuova puntata di "Fatti di moda" in diretta su Targato CN e La Voce di Alba. Il format, che si concentrerà su tutto il mondo e lo stile della moda, è condotto da Noemi Passaniti con la regìa di Andrea Olimpi. Fotografia Barbara Guazzone - Prod. B Work & Art.

In questa puntata Noemi Passanti incontra Luigi Giudice del Bottonificio Piemontese, azienda che produce bottoni da tre generazioni, da quando il nonno Luigi la fonò nel 1955 e ad oggi considerata una fra le principali e meglio attrezzate industrie italiane del settore.