Italia Viva Cuneo scende in piazza per incontrare i cittadini e illustrare le sue proposte

Sabato 22 maggio Italia Viva è scesa in Piazza a Cuneo per incontrare i cuneesi e illustrare le sue proposte per Cuneo e la provincia Granda.

“Finalmente abbiamo potuto tornare a fare politica tra la gente ed ascoltare di persona le lo proposte. Tanti cuneesi si sono dimostrati interessati, a dimostrazione ancora una volta dello scostamento tra sondaggi e vita reale” ha commentato il coordinatore provinciale Francesco Hellmann.

Presente anche il coordinatore regionale Senatore Mauro Marino: “sono molto legato alla città di Cuneo e molto volentieri ho partecipato al confronto sulle questioni amministrative del capoluogo della provincia Granda” ha commentato il Senatore.

Oggi, domenica 23 maggio Italia Viva è in piazza ad Alba, con la presenza della coordinatrice provinciale Marta Giovannini.