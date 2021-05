Radicali Cuneo: lunedì 24 maggio, dibattito con Flavio Martino e Gigi Garelli su Israele e Palestina

Lunedì 24 maggio alle ore 21, l’Associazione Radicali Cuneo – Gianfranco Donadei ha organizzato un dibattito sulla questione legata agli ultimi gravi avvenimento in Medio Oriente, in particolar modo in Israele e Palestina.

L’incontro, aperto a chiunque, si terrà online su piattaforma “Zoom” e sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook e YouTube di Radicali Cuneo.

Interverranno nel dibattito Flavio Martino (attivista politico) e Gigi Garelli (professore di storia e filosofia), in seguito ad un’introduzione storica di Andrea Coscioli (giornalista). L’incontro sarà moderato da Samuele Mattio (direttore CuneoDice.it). Parteciperanno anche Silvja Manzi (già Segretaria Radicali Italiani), Giovanni Oteri (Associazione Aglietta), Federico Musso, Massimo Giaccardo (giornalista Piazza Grande), Giacomo Ciampi (militante politico), e qualunque cittadina o cittadino interessato a fare domande o dire la propria.

Sarà possibile accedere all’incontro tramite il seguente link Zoom: https://zoom.us/j/96913381574?pwd=dHhOYXRRMWl5Q2c5L2dKN3FoUzR5Zz09